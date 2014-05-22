版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 22日 星期四 20:10 BJT

标题新闻：俄国防部称俄罗斯动用15架运输机和20列火车从俄乌边境地区撤出军队和装备--国际文传电讯社

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐