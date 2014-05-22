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债券 | 2014年 5月 23日 星期五 07:11 BJT

美国债市：5月21日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

路透纽约5月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至5月21日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少7,100万美元，至3.269兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少14.3亿美元，至2.933兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加18.68亿美元，至2,938.3亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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