金砖国家：5月22日股汇市收盘纵览

路透5月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月22日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 升0.92%，报1,041.19点。
中国股市：沪综指冲高回落小幅收跌，PMI数据好转仍难有效提振大盘
香港股市：收于逾五周高点，中俄天然气协议推高能源类股
中国汇市：人民币即期窄幅震荡后微幅收贬，汇丰PMI初值助力做多情绪
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拉美股市：周四上涨，因中国制造业数据好于预期。巴西股市Bovespa指数 收复前日跌幅，收高1.15%，报52806.22点；大盘受淡水河谷拉动；银行股部分反弹。
拉美汇市：拉美货币兑美元多数上涨，因中国制造业数据优于预期
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南非股市：指标股指周四触及历史高点，综合指数首次站上50,000点大关，SABMiller在发布全年财报后上涨。指标Top-40绩优股指数 上扬0.47%，报44,840.03点，创历史收盘高位，此前盘中曾录得历史高点45,026.36点；综合指数 涨0.49%至49,891.36点，一度站上50,000点大关。
南非汇市：兰特升至一周最高，因南非央行暗示近期会进一步升息
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印度股市：NSE指数收在历史高点，自前日下跌后反弹，投资者重新购入有望受益于经济复苏的个股；Coal India飙升，受助于分拆预期。指标股指BSE指数 收高0.31%，或76.38点，报24,374.40点。NSE指数 收涨0.32%，或23.50点，报7,276.40点。
印度汇市：卢比创逾一周内最大单日涨幅；路透此前报导称该国财政部正研究一份削减财政赤字的方案；全球风险人气好转也有助于卢比上涨。卢比兑美元 收在58.4675/4775，周三为58.7750/7850。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.13%，报719.12点。指标RTS指数 降0.31%，报1,312.970点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.07%，至34.3195卢布；卢布兑欧元 升0.31%，至46.8625卢布。(完)
(整理 朱晓军；审校 徐文焰)