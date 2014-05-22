中国保险：保监会预警县级融资平台，防范险资债权投资风险--报载

路透上海5月23日 - 中国保险债权投资计划近阶段开始出现偏向地市级以下融资平台的新迹象。据上海证券报周五报导，保监会已拉响预警警报，接近监管部门的业内人士透露，保监会近日向保险资产管理公司下发了两份监管新规，以期从源头上防范债权投资风险。

报导，保监会近日下发了《债权投资计划信用增级监管口径》和《债权投资计划投资县级政府融资平台监管口径》，以规范信用增级和投资县级政府融资平台行为。

为防范融资平台信用风险，保监会在上述文件中明确，“保险债权计划可投的县级政府融资平台须为：平台地处经济较为发达、财政实力较强、信用环境良好的城市；且还款须纳入县级以上（含县级）财政预算管理，并落实预算资金来源；同时由符合条件的银行提供担保，进行风险兜底。” 此外，上述文件还规定：境内股份制商业银行提供保证担保的，应当为列入银监会股份制商业银行名单的银行或境内上市股份制商业银行，且上一年度信用评级在AA级以上（含AA级）；此外，为确保企业的偿债能力，境内企业提供担保的，担保人应为企业法人，其中企业集团提供担保的，合并报表范围仅包括其实质控制的子公司。

知情人士透露称，今年一季度，国内16项保险债权投资计划的偿债主体为地方政府融资平台，注册规模354.59亿元人民币，占季度注册规模的71.35%，占比较年初上升21.43个百分点。值得注意的是，其中出现地市级以下融资平台五项，注册规模72亿元，占比较年初上升12.27个百分点。 债权计划的投资区域向县级市范围延伸，一方面说明保险资金参与城镇化建设的逐步深入，另一方面却折射出项目层级开始下沉，不得不警惕融资平台风险的上升。

今年一季度，七家保险资产管理公司共注册25项基础设施和不动产债权投资计划，合计注册规模496.99亿元。截至一季度末，整个保险行业累计注册（备案）债权投资计划209项，注册（备案）规模6,315.59亿元。从行业分布来看，保险债权投资项目主要集中在交通和不动产行业。