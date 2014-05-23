《全球汇市》利好数据提升美元买兴，利率前景压制欧元

另一个压制欧元多头的因素在于，有人担心欧盟选举将给一些欧元区国家带来动荡。比如，意大利总理伦齐所属政党若在选举中获得的支持力度疲弱，则可能削弱其迅速改革的努力。在伦齐党内政变成功并掌权时，曾做出改革承诺。
大部分国家将于周日投票，届时政治极端势力的趋势可能更加明晰。周日2100GMT左右将宣布整并的结果，包括议会席位分配。
在亚洲无重大经济数据出炉下，投资者将关注泰国局势进展。
泰国军方首领巴育(Prayuth Chan-ocha)周四取得政府控制权，称部队需恢复秩序并推动改革；他在两天前宣布戒严。
泰铢 应声而走跌，周四泰铢兑美元下滑至约32.6。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3651 1.3654 -0.02 -0.68 1.3745
美元/日圆 101.79 101.72 +0.07 -3.33 105.30
欧元/日圆 138.96 138.89 +0.05 -3.99 144.73
美元/瑞郎 0.8944 0.8939 +0.06 +0.18 0.8928
英镑/美元 1.6862 1.6868 -0.04 +1.85 1.6556
美元/加元 1.0891 1.0886 +0.05 +2.55 1.0620
澳元/美元 0.9231 0.9222 +0.10 +3.57 0.8913
新西兰元/美元 0.8566 0.8560 +0.07 +4.39 0.8206
澳元/日圆 93.960 93.810 +0.16 +0.12 93.850
新西兰元/日圆 87.210 87.070 +0.16 +0.93 86.410
英镑/日圆 171.65 171.58 +0.04 -1.54 174.33
澳元/新西兰元 1.0773 1.0758 +0.14 -0.69 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王兴亚/于春红/徐文焰/朱晓军；审校 龚芳/张荻/许娜)