企业并购：贝莱德希望阿斯利康和辉瑞晚些时候重启并购谈判--消息

路透伦敦5月22日 - 根据两位熟悉状况的消息人士，贝莱德(BlackRock)希望制药商阿斯利康(AstraZeneca) 最终能与辉瑞 就潜在并购恢复谈判，不过支持阿斯利康本周做出的拒绝辉瑞现有报价的决定。贝莱德是阿斯利康的最大股东。

阿斯利康周一拒绝了辉瑞价值1,180亿美元的“最终”现金加股票收购报价 。根据英国并购法规，辉瑞的报价有效期截至5月26日。

报价到期后，辉瑞将必须等待六个月的时间，才能提出新的报价。不过，若阿斯利康决定打算取得更高报价，其从8月末开启谈判也是有可能的。

Sky News最先报导了贝莱德的想法。此前，辉瑞的顾问敦促投资者发声反对阿斯利康拒绝并购提议的决定。

数位主要股东已经发表评论，但态度不一。在贝莱德想法公开前，代表阿斯利康约10%股权的投资者表示他们不赞成公司董事会的决定，而类似数量的股东表示支持。

根据汤森路透数据，贝莱德持有阿斯利康8%的股权，并持有辉瑞6.8%的股权。

贝莱德拒绝就此报导置评。(完)