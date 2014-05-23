《新兴市场重要经济事件预告》--5月23日-5月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月23日(五)
暂无重要经济事件公布。
5月24日(六)
中国上海--在复旦发展研究院组织2014年主题为“亚洲转型：寻找新动力”上海论坛上，欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在高层圆桌会议发表讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
瑞士卢塞恩--欧洲论坛：增长、机遇和风险。讲话嘉宾包括：瑞士财长维德默-施龙普夫、前奥地利财长费克特(Maria Fekter)和IMF世界经济研究部门主管Thomas Helbling。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
5月27日(二)
伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。
5月28日(三)
暂无重要经济事件公布。
5月29日(四)
马普托--在莫桑比克召开非洲崛起大会(至5月30日)。讲话嘉宾包括：莫桑比克财长Manuel Chang、总统Armando Guebuza、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、博茨瓦纳央行总裁Linah Mohohlo、乌干达财长Maria Kiwanuka、IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)等人。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
5月30日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：迈向更有活力的商业领域。讲话嘉宾包括：IMF亚太部门主管李昌镛、日本财务省财务官古泽满宏、IMF财务部门副处长Ruud De Mooij和IMF亚太部门处长Stephan Danninger。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 于春红)