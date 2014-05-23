《全球重要经济事件一览表》--5月23日-5月30日

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5月23日(五)

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在记者会上讲话(0700)。

马德里--欧洲央行管委会成员林德参与第五版“金融体系与银行联盟”的编写(0730).

马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格在主题为“金融系统和银行业联盟”的会议上发表讲话(0745)。

挪威海于格松--挪威央行总裁奥尔森和挪威央行投资管理机构(NBIM)代理执行长Trond Grande就央行的地区网络发表讲话。

奥斯陆--挪威财长Siv Jensen就IMF对挪威经济的最新评估发表声明(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参加一个研讨会。

斯德哥尔摩--瑞典央行金融稳定委员会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议。

巴黎--欧洲央行执委科尔在“国际货币政策：趋势和转折点”大会上讲话(1200)。

德国卡尔斯鲁厄--德国央行理事会成员Joachim Nagel讲话(1500)。

5月24日(六)

上海--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在2014上海论坛题为“亚洲的增长瓶颈：谁能突围？”的高级别圆桌会议讲话(0530)。

5月25日(日)

葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。

英国威尔士--英国央行前总裁金恩在威尔士文学艺术节Hay Festival上发表讲话(1200)。他将谈论1914年、1931年和2008年金融危机。

5月26日(一)

瑞士卢塞恩--卢塞恩欧洲论坛-成长，机会和风险。发言者包括瑞士财长维德默-施龙普夫、奥地利前财政部长费克特、国际货币基金组织全球经济研究部主管Thomas Helbling。

东京--日本央行发布4月议息会议记录(2350)。

东京--日本央行副总裁岩田规久男在共同社活动上讲话(0700)。

挪威特罗姆瑟--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen讲话。

5月27日(二)

伦敦--题为“包容性资本主义：创造价值，重建信任”会议。演讲人包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、前美国总统克林顿和伦敦城市长Alderman Fiona Woolf。

柏林--德国财长朔伊布勒和欧元集团主席迪塞尔布洛姆发表讲话(1015)。

柏林--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在一个活动上就欧洲议题发表讲话(1330)。

5月28日(三)

美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在路易斯安那州立大学银行学研究院发表讲话(0010)。

东京--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，主题为危机后的货币政策(0000)。

东京--欧洲央行执委会委员莫尔许在日本央行讲话(0500)。

法兰克福--欧洲央行副总裁欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会(1300)。

5月29日(四)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该联储主办的通胀、货币政策和公众会议上发表讲话(1230)。前美联储副主席科恩参加此次会议的“政策目标和框架”小组讨论会(1730)。

日本冲绳--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对商界领袖发表讲话。

5月30日(五)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的“通胀、货币政策与公众”会议上发言(1230)。

美国斯坦福--费城联邦储备银行总裁普洛瑟和旧金山联储银行总裁威廉姆斯在一次会议上参加有关“根据规则制定政策：从理论到实践”的讨论(2100)。

芝加哥--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话(0130)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在ISME 2014年度午餐会上发表讲话(1130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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