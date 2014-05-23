官方更正-离岸人民币：二家欧洲大型企业有意来台发行宝岛债--台湾柜买中心

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(柜买中心官方更正指出，有意来台发行宝岛债的〞二家欧洲大型企业〞谢绝具名)
路透台北5月23日 - 台湾柜买中心周四表示，二家欧洲企业将有望来台发行宝岛债。
柜买中心指出，这二家欧洲大型企业中，有一家大型企业对发行长年期债券有极大意愿，这类商品正好符合本地寿险资产负债搭配的需求。此外，有另一家欧洲银行正推动发行绿能债券(Green Bonds)，以协助解决环境议题。
柜买中心称，董事长吴寿山在英国拜会了渣打银行、汇丰银行及巴克莱银行等机构，双方达成强化在证券及金融专业方面的合作，推动台英共同担任主办承销商，以加强彼此间人才交流与共同合作与开发相关人民币商品。同时出席的台湾金融业者及其伦敦分行亦承诺积极承作离岸人民币业务，并包含换汇换利(CCS)等相关衍生性商品交易，以促成宝岛债券同步在英国、台湾发行。
路透于日前报导，吴寿山将与伦敦与爱尔兰交易所洽商合作事宜，并计画与欧洲期货交易所(EUREX)策略联盟，成立“人民币债券发行与交易平台”，双方可望在今年底签署合作备忘录(MOU)。 (完 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美