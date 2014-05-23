官方更正-离岸人民币：二家欧洲大型企业有意来台发行宝岛债--台湾柜买中心

(柜买中心官方更正指出，有意来台发行宝岛债的〞二家欧洲大型企业〞谢绝具名)

路透台北5月23日 - 台湾柜买中心周四表示，二家欧洲企业将有望来台发行宝岛债。

柜买中心指出，这二家欧洲大型企业中，有一家大型企业对发行长年期债券有极大意愿，这类商品正好符合本地寿险资产负债搭配的需求。此外，有另一家欧洲银行正推动发行绿能债券(Green Bonds)，以协助解决环境议题。

柜买中心称，董事长吴寿山在英国拜会了渣打银行、汇丰银行及巴克莱银行等机构，双方达成强化在证券及金融专业方面的合作，推动台英共同担任主办承销商，以加强彼此间人才交流与共同合作与开发相关人民币商品。同时出席的台湾金融业者及其伦敦分行亦承诺积极承作离岸人民币业务，并包含换汇换利(CCS)等相关衍生性商品交易，以促成宝岛债券同步在英国、台湾发行。