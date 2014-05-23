《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月23日

*工商时报：
--三家陆银在台湾分行首季税前获利30.32亿台币，较去年同期成长251倍，若以此速度发展，全年陆银在台分行获利可望破百亿台币，三家分行合计获利数比国内许多拥有上百家分行的大型银行获利可能都还要更高。
--经济部长张家祝表示，越南官方已组织跨部会小组处理台商在排华暴动一事受到的冲击，将组成〞层级很高〞的代表团访台，表达积极作法。
*经济日报：
--行政院长江宜桦昨天拍板，10月起，银行业应主动针对〞近一年缴款正常且信用良好〞的持卡人，降低利率至百分之十六以下，初估超过350万名持卡人受惠，一年可减轻八亿台币利息负担。
--大陆力促台湾支持催生〞亚太自由贸易区〞(FTAAP)，经济部长张家祝昨日表示，台湾将采有条件支持，亦即必须满足整体性、透明性与包容性；不过，他坦言，在美、日、韩等国家均未正面力挺下，FTAAP要在2025年诞生很难。
--长荣航空 首架、台湾第一架有WiFi服务的飞机777-300ER，21日上午在西雅图波音总部接机，开启国内航空新页；长荣航空董事长张国炜并宣布，未来短中长期购机规划三部曲，加码采购六架波音777-300ER客机，评估导入波音梦幻飞机787-10和新世代777X机型。
--马英九政府重要法案目前都卡在立院没有进展，5月底本会期即将结束，立法院昨日朝野协商决议，将于下月13日起加开三周临时会。另外，立院今天将邀行政院长江宜桦报告治水预算并备质询，力拚休会前通过。
--台湾优质不动产标的难觅，加上金管会管控投资报酬率，寿险业转向海外寻找不动产投资机会。新光人寿昨日表示，董事会已决议将赴海外投资不动产，额度合计为360亿台币，主要锁定日本东京、英国伦敦与中国北京。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校)