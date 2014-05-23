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亚洲 | 2014年 5月 23日 星期五 08:51 BJT

《台湾重要政经日程》--5月23日

===================今日重要政经消息=============================

5/23(五)

--09:00 立法院院会。

--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。

--14:30 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。

--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。

--16:00 主计总处公布第一季经济成长率，第一季概估值为3.04%。

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5/26(一)

--14:30 群益金融集团下半年投资展望。

--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。

5/27(二)

--台经院举办亚洲政经景气展望研讨会。

5/29(四)

--10:30 宏基 记者会。

--资策会MIC召开2014年下半年资讯产业展望记者会。

6/2(一)

--端午节休市一日。

6/5(四)

--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。

--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。

6/9(一)

--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。

6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

6/20(五)

--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。

*6/23(一)

--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

8/20(三)

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)

＂*＂表新增 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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