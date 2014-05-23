《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日

**上海证券报**

--接近监管部门的业内人士透露，针对保险债权投资计划开始出现地市级以下融资平台的新迹象，中国保监会近日下发两份监管新规，以期从源头上防范债权投资风险。

--改革创新试验区之一的深圳前海近期动作连连，金融创新谋二次提速，具体包括跨境贷可以区外使用、前海企业赴港发点心债启动、金融与产业嫁接后也能享受税收优惠等。

**第一财经日报**

--从可靠渠道获知，中国出生的华人经济学家、哥伦比亚大学教授魏尚进将被任命为亚开行首席经济学家兼经济研究局主任，但目前亚开行尚未公布。

**21世纪经济报导**

--从四大行相关部门获得数据显示，截至一季度末，工行 、建行 、中行 和农行 理财产品余额分别为15,270亿元、11,210亿元、8,753亿元和8,422亿元，较年初分别增加1,870亿元、-334亿元、-1,023亿元、-75亿元。与动辄50%以上的年增长率相比，几乎集体下滑的情况还属首次。

**东方早报**

--据悉，上海国资委监管企业上海城建集团正在谋划新一轮改革举措，其中实现整体上市成为主要目标。按设计，将来可能以该集团旗下惟一的上市公司隧道股份 为平台，将其他资产注入，然后城建集团消失。

--巨龙管业 称，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买日照义聚股权投资中心、日照众聚股权投资中心等17名股东合计持有的艾格拉斯科技(北京)有限公司100%股权，交易价格30亿元。

**证券时报**

--易居研究院最新报告显示，2008年-2013年六年间，35个重点城市中，有29个城市商品住宅呈现供大于求，其中，兰州、昆明和海口的供应压力最大，供求比分别为1.64、1.41和1.35。

--银监会年初力推的银行理财业务事业部制改革目前正进入深水区。据悉，部分银行已在总行层面设立一级部，对理财业务实施统一管理。

--多位投行人士称，目前收到证监会发出的首次公开发行(IPO)封卷通知企业已超10家。一券商人士称，按流程，封卷是10大发行环节中的倒数第三步，但业内人士多将封卷为领取发行批文前的最后一个环节。

**人民日报**

--国家发改委发布《外商投资项目核准和备案管理办法》，进一步简化外商投资项目管理内容和程序，将外商投资项目由全面核准改变为有限核准和普遍备案相结合的管理方式，在准入管理上对外商投资探索试行国民待遇。该办法自6月17日起施行。

--国务院发展研究中心对3,545家企业的一项调查显示，近七成企业认为，要消化目前的过剩产能，需要三年以上时间。

--今年1-4月全国客货运增长稳中趋缓，港口外贸吞吐量增速波动明显，交通运输经济运行总体平稳，但投资增速下滑、后续建设资金压力加大。(完)