《路透晚报》--5月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：数家银行已停止阿富汗往来业务，因须打击新疆恐怖活动

在路透独家报导大多数阿富汗商业银行遭到中国的银行拒绝美元交易后，三位来自中国的银行业者周五确认，为符合国际组织有打击洗钱及资助恐怖活动的要求，中国的银行业的确已停止了与阿富汗的银行进行相关的服务业务。

--中国社会：新疆暴恐事件袭击者受到境外组织的影响--外交部

中国外交部周五称，新疆暴恐事件袭击者看来是受到境外组织的影响。外交部发言人洪磊在例行记者会上亦称，袭击者受到了互联网上宗教极端主义的影响。

--中国经济：积极支持扩大进口稳定出口，加快上海自贸区经验推广--海关

中国海关总署周五出台稳外贸20条措施，表示将积极支持扩大进口、稳定出口，并在上海自贸区加快形成可复制可推广的制度设计。

--中国外贸：仍运行在基本合理区间，5月出口料继续好转--海关官员

中国海关统计局副巡视员黄国华周五称，扣除基数因素，中国外贸进出口目前仍然运行在基本合理区间，未来将逐渐恢复增长，进入到一个比较平稳的温和增长阶段，而且先导指数也预示着5月外贸出口形势将继续好转。

--中国外贸：京津冀通关一体化7月在京津实施，计划10月扩至石家庄--海关官员

实现京津冀海关通关的一体化建设，是中国海关最新出台稳外贸20条的重要内容。海关研究室副主任李魁文周五透露，这项改革将从7月1日起先在北京、天津两个海关实施，计划10月份前后扩大到石家庄海关。

--《市场讯号》打破债务困境，中国重扩债务稳增长

面对经济放缓，中国政府今年祭出的“微刺激”尚未起到立竿见影成效，其症结是作为经济支撑的投资资金来源不足问题凸显。而近日推出的10省市地方债自发自还试点，以及针对非标业务乱象的同业业务新规等举措，似乎正清晰勾勒出中国建立新有效债务融资机制的框架。

--中国财政：今年10省市自发自还债券总规模1,092亿元，江苏最高--财政部

被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还将正式开启。中国财政部周四公布，在2014年4,000亿元人民币地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，期限分别为五年、七年和10年。

--《分析》中俄天然气协议为全球市场立下新标杆，液化天然气市场恐承压

中国和俄罗斯本周签署天然气协议，将为全球市场立下新的价格指标，并给其他厂商造成成本压力，因为消费者有越来越多的供应渠道可供选择。

--中俄贸易：中俄双方就天然气供应协议预付250亿美元达成一致--Gazprom

Gazprom Export执行长Alexander Medvedev周五称，基于本周稍早俄罗斯与中国签署的天然气供应协议，中俄双方就预付250亿美元达成一致。

--中国保险：保监会预警县级融资平台，防范险资债权投资风险--报载

中国保险债权投资计划近阶段开始出现偏向地市级以下融资平台的新迹象。据上海证券报周五报导，保监会已拉响预警警报，接近监管部门的业内人士透露，保监会近日向保险资产管理公司下发了两份监管新规，以期从源头上防范债权投资风险。

--《分析师观点》台湾今年经济成长率上修，下半年动能来自内需

台湾主计总处周五宣布，第一季经济成长率为3.14%，较4月底时概估的3.04%为高；而2014年全年经济成长率预估亦调高至2.98%，先前的预估为2.82%。

【固定收益】

--新债招标：中国财政部50年国债招标结果远低预期，保险银行投标积极

中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，超长期限国债为一级市场较为稀缺品种，除主力投资机构保险公司之外，其收益偏高，也吸引部分大行配置盘积极参与，令中标利率远低于相关券种估值。

--新债招标：中国进出口行三年固息增发债收益率4.8579%，低于预期

业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息增发债加权中标收益率为4.8579%，低于此前市场预测均值4.90%；同时招标的五年期(实际剩余期限约三个月）浮息增发债(三个月Shibor基准)，中标参考收益率为3.8911%。

--中国债市动态：消息淡静现券波动有限，超长债利率偏低扰动不大

临近周末，中国银行间市场消息面淡静，且资金价格较为平稳，周五主要现券收益率变化不大。另外，尽管超长期国债利率明显低于预期，但限于其流动性严重不足，对二级市场影响微弱。

--中国债市：IRS略上行曲线更趋陡峭化，关注下周月末资金面波动

中国银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周五上行，因汇丰中国PMI初值好于预期，经济显企稳迹象，引发部分机构获利了结，IRS长端升幅较短端更甚，带动曲线进一步陡峭化。

--中国票据市场：转贴利率本周先涨后跌，受资金面和同业监管新规影响

中国银行间市场票据转贴利率本周先涨后跌。市场人士表示，因财税缴款影响资金面趋紧，且上周末同业业务监管新规出台加重机构观望情绪，推升周初转贴利率，不过随着流动性压力缓解，票据收益率随后回落。

【外汇】

--中国外汇：1-4月国际收支口径的服务贸易逆差417亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周五公布数据，今年1-4月国际收支口径的国际服务贸易逆差累计417亿美元，其中4月份为逆差89亿美元。其中绝大部分逆差仍由旅游差额所贡献。

--中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，下周料维持横盘整理

中国人民币兑美元周五小幅收贬，本周累计下跌31个点子。中间价连续第三天小幅走贬并刷新八个半月新低后，即期窄幅波动中枢以相仿幅度平移。市况较为清淡，价格波动偏弱。

【证券/行业】

--中国证券：上证所建议优化红利税政策，培育市场化导向的现金分红机制

中国上海证交所资本市场研究所周五发布报告建议，应考虑进一步优化现金分红政策，减轻投资者的红利税负；同时要培育形成市场化导向的现金分红机制，促进上市公司提高现金分红水平。

--中国基金：基金业4月末管理资产规模首破5万亿，货币基金为最大功臣

中国证券投资基金业协会最新数据显示，国内91家公募基金管理公司4月底管理资产规模(AUM)逾5万亿元，这是公募基金业AUM首次突破5万亿水平，而货币基金是规模猛增的最大贡献力量。

--中国股市：沪综指缩量收升，房地产及电子信息类股领涨大盘

中国股市沪综指周五缩量收升。受部分城市楼市限购政策可能松动和国家即将推出网络安全审查制度消息影响，今日房地产和电子信息类股整体上扬，领涨大盘。分析师表示，目前市场热点持续性较差，量能不足显示市场信心不足，整体交投仍较为谨慎。

--《技术分析》中国股市沪综指量能不足反弹乏力

中国股市沪综指本周继续在2,000点上方震荡，虽继续见资金护盘，但量能不足致反弹乏力。技术面显示，股指继续围绕短中期均线拉锯，人气指标极其低迷，料IPO正式重启前，大盘仍将维持震荡走势。

--美国新股：京东首日上市大幅收高10%，市值一度突破300亿美元

中国第二大电商企业京东(JD.com)周四首日上市飙升近20%，因为投资者希望在中国繁荣的网上零售市场分得一杯羹。这对于备受期待的阿里巴巴上市案而言也是个不错的预兆。

--《台湾金融市场一周展望》缴税及端午节气变盘魔咒恐阻碍股汇续探高

本周美股强弹让台湾股市突破盘整格局，直捣攻克9,000点大关，亦提振台币实质交投信心而探向区间高位；不过下周正逢月底迈入报税倒数计时及端午节长假将至等双重变数，市场关注报税资金紧缩因子及端午节气变盘说是否干扰股汇齐探高位？

--中国证券：证监会称六只新股承销存在违规，海通证券等券商及个人受罚

中国证监会周五披露我武生物等六只新股在年初首次公开发行（IPO）承销过程中存在违规行为，证监会对所涉及的海际大和、海通证券等多家券商；两家发行人和六名个人采取了不同的监管措施。

--中国期货：证监会批准铁合金期货在郑商所上市交易

中国证监会周五在例行新闻发布会上称，批准铁合金期货在郑商所上市交易，并称近年来现货企业的套期保值需求强烈，因铁合金价格波动较大。

--中国能源：4月末商业原油库存环比增0.56%，成品油库存降3.6%--新华OGP

新华OGP周五称，中国4月末商业原油库存环比增长0.56%，4月末成品油库存环比下降3.6%。

--企业并购：融创中国以约60亿港元入股绿城24.3%股权，每股溢价49%