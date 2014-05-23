台湾汇市：台币早盘实质价位向区间高位靠拢，延续上日缓升格局

路透台北5月23日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘区间微升。交易员称，早盘延续上日区间缓升格局，加以持续消化出口商抛汇卖需，令台币实质交投略向30.100的区间高位靠拢。
汇银人士指出，就资金流向来看，盘初外资买卖汇双向交易皆有，交投方向暂不明显，场上续见出口商在30.120附近抛汇需求仍高，致台币实质交投向30.100靠近，预估今日台币实质交易区间暂看在30.080-30.140。
“韩元没动，今天还是看一下台股 。”一位本地大型银行交易员说。
本地时间10:15，交易员表示，台北外汇成交量为1.48亿美元，较上日盘初稍减。台股加权股价指数 则是小涨0.32%，在9,000点整数关卡附近上下震荡。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.106-30.125，上日则在30.101-30.155。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平于上日尾盘；一个月远汇报价 早盘在30.095/30.105左右，上日纽约盘收在30.105。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.080-30.140
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)