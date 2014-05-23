港报财经评论：年中前内地维稳政策多--信报5月23日

年中前内地维稳政策多/ 习广思

联储局会议纪录无惊也无喜，但该局担忧美国楼市复苏放缓、债市过热及市场波动性过低的风险。联储局开始把注意力放在长期问题，例如测试退市工具及策略等。有人说现阶段联储局讲多过做，其实联储局是谋定而后动，今年内完成缩减买债；同时，部署加息。虽然低息环境将维持一段时间，但退市步伐仍然持续，资产泡沫更不得不防。5月股市未穷，港股先有挟淡仓，再由蓝筹及国企股逐批支撑指数。汇丰中国5月PMI初值升至5个月高位49.7，4月份为48.1。市场解读正面，为中港股市提供多一日反弹理由。恒指昨天高位升穿23,000点，收报22,953点；成交额稍增至625亿港元。汇丰中国5月PMI好转，稳增长措施或发挥效用，市场情绪转向乐观。

港股各板块持续轮动，恒指昨天升至23,000点后已见阻力，国企及二三线股“借题发挥”，内银及内险股接力推高指数，医药股全面回升，四环 、石药 及复药 均有明显升幅。在政策利好之下，水务股、风电股及光伏股等新兴行业全面反弹，中俄签订天然气协议，刺激天然气、油管等板块急涨，形成逐批反弹的格局。在近日的反弹市中，银娱 季绩后竟有力反弹，“空军”可能暂时收敛，投资者对多个弱势板块以至大市都不应看得太淡。大市摆脱不了拉锯局面，相信眼前的反弹难以持久，小心5月虽未穷，但6月或会绝，因世界盃期间股市多淡静。

早前投资界对中国经济大吹淡风，一是内房资金链风险威胁经济，7月救市是最后限期，中国迟早要推救市措施；二是经济减速及紧缩，加上年中“水紧”效应，6月或再现钱荒事件。有趣的是，大行发表悲观论，股市却跌不落，近日中国再有招数推出，尽管年中前风险或会增加，但中国强调一切维稳为主。李克强式稳增长持续推行，周三国务院会议后，中国内地推出加快水利工程建设方案，在2020年前，分步建设172项重大水利工程，集中在供水、农业节水及增加灌溉等三大方面。其次，发改委下发首批80个民资项目清单，包括北京及深圳地铁线路、陕京四线天然气管道等。

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美汇倘破下降阻力可吼/ 苏子

美汇指数于本月8日跌破去年10月25日的79低位支持后，仅低见78.91便强力反弹，出现典型的假突破走势陷阱。随后的多个交易天，美汇指数虽然可以进一步走高，但两度受制于去年9月5日的82.67高位向下延伸的下降阻力线，加上此阻力线亦与日线一目均衡图云雾区的80.25顶部阻力相若，因此，成功限制了美汇指数继续上升的动力。由于目前市场已预期，美国的通胀率恶化的可能性微乎其微，甚至已有分析指出，明年美息甚至可能保持不变，故美元在失去美息即将被调高的利好因素支撑下，理论上，美汇指数稍后将继续受制于上述的下降阻力线。不过，若成功突破收市，便不宜再看淡美元了，届时宜顺势沽出非美元货币。

前晚欧洲临收市时，欧罗兑美元突然向下跌破上周四的1.3646美元低位，但破位后仅触及1.3633美元便瞬即止跌回升。由于此低位刚好为200天平均线关键支持所在，故相信欧罗兑美元在此关键位成功获得支持后，稍后较大机会在成功升回10天平均线阻力收市后，将吸引不少顺势买盘入市，使汇价随后进一步突破早前一直屡攻不破的100天平均线阻力并继续走高的可能性大幅提高。

由于目前欧罗兑美元的日线ADX线已自低位大幅回升至27水平以上，而且其斜率仍在急升中，反映汇价经已摆脱早前的横行闷局。因此，稍后一旦欧罗兑美元成功收复100天平均线阻力后，可望在目前市场一片看淡声中，出现一个令一众不看好的投资者也感到侧目的上升浪；反之，若稍后的反弹连1.37美元关口亦乏力触及，小心200天平均线已岌岌可危。一旦成功跌破，同样会出现令看好的投资者感到侧目的下跌浪，届时汇价自去年下半年开始的上升浪的38.2％调整目标及1.35美元心理关口有可能一并跌破，以及下试至20周一目均衡图的1.3428美元底部支持附近才有较明显的承接力。换言之，稍后欧罗兑美元，不论是突破100天平均线阻力还是跌破200天平均线支持，均会出现较大波幅以及明显方向，故届时投资者已不宜再采取上落市的“高沽低揸”策略，反而可采取顺势破位追入的单边策略。

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