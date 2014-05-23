港报财经评论：俄气头啖汤，设备股先饮--经济日报5月23日

俄气头啖汤，设备股先饮/ 林瑞芬

美联储局未就首次加息作决定，加上中国PMI造好，恒指昨曾抵23,053，收报22,953，升0.51%；国指续涨1.14%至10,109；大市成交额仍低沉，只有625亿港元。技术上，恒指试抵23,000以后再摸高，23,200是短期阻力之关键，若冲不破，仍要慎防STC超买后随时出现的回吐，支持22,000。国指昨冲穿10,000，收10,109，企稳楼上，则反覆挑战10,500。

据高盛总结，美联储4月份FOMC会议纪要没有重大惊喜。一来，美联储没有透露首次加息的可能时间，以及之后加息步伐；二来，与会者对经济前景展望维持不变；三来，与会者讨论了退出策略，并赞同继续测试政策工具，但是现在仍然没有作出新的政策决定。创造就业，以及房市的复苏动力两大主导经济关键所见，仍未达储局目标的话，美息维持低水平的常态还是难以扭转。见道指走势图，2月以来RSI在中轴争持，好淡拉锯，本周道指滑近50天线兼上升轨支持附近，以为不看好的投资者会主攻，但周三因为储局会议纪要成及时雨而回升，暂且守得住上升轨，继续好淡拉锯，直至分胜负为止。

看回中国的经济数据，5月份汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）初值数据升至49.7，创5个月最高位，且是连续第二个月上升。其中，新出口定单指数初值升至52.7，重新返回荣枯线上方，且为2010年11月以来最高水平。同时，产出、新定单和产出价格指数均返回50上方，产成品库存指数则下降，反映制造业略为好转的形势。在上证正值考验2,000底关头，又是及时雨！微刺激经济政策仍可望密集推出，承前之看淡，不宜过分看淡中国内地股市，PE都已如此低水平，随时都可能因人心的转向而大变，到时要追可能追不切，每趁低收集少少，目标三、五年前景。年初至今，反覆建议在上证本周反覆试穿2,000，收集南方A50，本周若在8.2至8.3港元吸纳，至今昨收报8.36港元都有小微利。

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五月未必穷，国指挑战10,600/ 余少文

连日指出大市待变，向上机会大，国企指数昨日触及牛熊分界线，只要顺势升破这线，可以挑战4月阻力位10,600点，有机会打破“五穷、六绝”魔咒。中国内地股市先跌后升再跌，但中国内地制造业PMI初值好过预期，刺激国企指数上扬，全日升114点或1.1%，收报10,109点，成交额增加至151亿港元，70%主板H股随大市上升；而红筹指数升63点或1.5%，收报4,269点，成交额51亿港元。其实，国指过去两日受制10,000点时，同时亦指出大市处于待变格局，后市可升可跌，指数昨日终于企于10,000点之上，暂受制俗称牛熊分界线的250天平均线，只要进一步升越这线，可以挑战4月阻力位10,600点。若然成功升破4月高位10,591点，可继续自3月底低见9,159点以来的一浪高于一浪走势，届时指数升至11,500点，又或12,000点。

大市待变的原因很简单，是10天、20天、50天和100天平均线在9,847点至9,947点区间汇聚，加上经常采用的技术指标保历加通道亦同时收窄，连同四线汇聚都是待变格局，日后可留意这种待变格局。至于大市待变可升可跌，睇升是早前美股下挫以及A股下滑，中资股并没有跟随大跌，以及市场普遍看淡5月和6月市况，如4月时亦睇淡5月市，故随着指数守在平均线之上，大市向上机会较高。

当然，大市在传统淡市下，不排除目前仍是上落市，即今日大市回落及跌穿10,000点，但见汇丰编制的中国5月制造业PMI初值大幅回升，高于上月底的48.1%，达到49.7%，虽仍未重上50%的好淡分水岭，只要下月初公布的终值一如初值，已经会是5个月高位，总算见到制造业有好转迹象，尤其新定单和新出口定单重上50%。外电引述渣打报告表示，中国内地信贷增速放缓，房地产市场陷入凌乱的调整中，人民银行很快就会需要下调存款准备金率，以提升市场信心。报告指中国内地电力增速低于以前存准率下调后的水平，信贷增长则与存准率下调后的一致，故以史为参照，中国应已下调存准率；至于中国内地实际利率很高，企业利润也降到了需求下调存准率的水平，放松货币政策是适宜之举。

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