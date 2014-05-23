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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 09:28 BJT

中国社会：参加新疆5.22暴恐袭击的五名嫌犯自爆死亡--环球时报

路透北京5月23日 - 中国环球时报周五报导称，参加5月22日新疆乌鲁木齐市暴恐袭击的五名嫌犯自爆死亡，有无同伙正在排查。

据环球时报透露，昨日暴恐事件发生之前，新疆法庭刚宣判了39名涉恐分子。

周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成31人遇难，94人受伤；国务院总理李克强要求全力救治乌鲁木齐爆炸案受伤群众，同时迅速侦破案件，抓紧缉捕暴恐分子。

中国周三刚在上海举行了亚信峰会，俄罗斯总统等多国领导人来访。

另外，就在不到一个月前的4月30日，乌鲁木齐火车南站发生的暴恐事件导致3人死亡、79人受伤。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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