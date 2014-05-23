港报社评：两派应改议事规则维护立会有效运作--明报5月23日

立法会行政长官答问会，昨日因为3名议员的不检点行为而首次腰斩，事态除了使市民未能更多地了解特首梁振英的施政，实际上折射出几名激进议员扰乱立法会议事、妨碍政府施政的所作所为，变本加厉。
目前立会乱象，主要就是三几名议员扰乱议事秩序，滥用拉布手段以图瘫痪议会和政府运作。先说扰乱议事秩序，三数议员在会议厅出言粗鄙或经常高声叱喝。昨日梁国雄以仍未抛出物品为由，拒绝离开，导致曾钰成腰斩答问会。
另一个乱象是拉布。现在立法会的拉布，沦为三几名议员表演、做骚的平台。最值得注意的是拉布之滥，除了立会大会，已经蔓延至工务小组委员会和财务委员会，但是立法会以至整体社会，对此好像束手无策。
搞事议员变相获得《议事规则》保护，只是一个方面，其他民主派议员取态乡愿，变相纵容甚至包庇，是另一个重要原因。
立法会议事，少数议员应该获得发声机会，让他们充分表达意见，不过，为了包容少数而使议会大多数变相被挟持、被凌驾，就大有问题。现时立法会两大乱象，只要地区直选沿用比例代表制，就可能不会消弭。
立法会乱局，现在只见主席和建制派议员疲于奔命，其实，每一名议员对维持议会正常运作，履行应有职能，都有责任。现在民主派保持距离，甚至采爱理不理的取态，绝不应该。民主派议员不宜继续乡愿甚至伪善，要拿出勇气与建制派商讨，就维护立法会正常议事和发挥应有职能，透过修改《议事规则》达成共识，改变少数挟持多数的局面，使立法会回归正常和正确轨道。
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