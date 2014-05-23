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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 12:34 BJT

新债招标：台湾30年公债103/8得标利率为2.039%，略低于预期

路透台北5月23日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的30年103/8期公债 得标利率为2.039%。该利率较市场预估2.045-2.075%的区间为低，较上次同年期公债标售得标利率2.23%跌19.1个基点。

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，投标总额567亿台币，投标倍数为1.89倍，低于上次10年公债103/6R增额发行公债的1.93倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重33.67%、证券业54.00%、票券业2.33%、保险业10.00%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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