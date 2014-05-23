港报社评：腰斩立会令人遗憾，践踏秩序社会难容--信报5月23日

行政长官梁振英昨天出席立法会答问会，期间有议员叫嚣，抗议梁振英批评「拉布」，并向他掷物，结果答问会史无前例地遭「腰斩」。腰斩事件反映议会的运行秩序已无法约束激进议员的行为；加上当前行政与立法关系尖锐对立，使香港公共政策的形成过程，很难在议会透过理性讨论取得共识，达致最大程度满足公众利益的政策；而失去自律的议员，无论他们基于什么诉求，其藐视议会秩序的行为确实令公众失望。

在目前政制争拗导致社会严重割裂的状况下，行政与立法本来已非常绷紧的关系更形恶劣。行政会议召集人林焕光昨天形容，当前议会的运作已经半瘫痪，其实只道出了表象。

事实上，香港公共政策目前形成的过程，社会上各种观念、偏好和政策主张能够透过平等、相互尊重、相互理解进行对话达成共识的所谓「公共理性」，空间一直在急速萎缩之中；加上政府管治权力来源的认受性残缺，使施政举步维艰。

行政长官答问大会历年来首次「腰斩」，为行政与立法关系进一步恶化敲响了警号。国务院港澳办昨天罕见迅速作出反应，表示「反对任何滥用议事规则，对特区政府依法施政进行干扰」。 事到如今，2017年行政长官普选的制度设计，如何在提名委员会中加入最大的普选民主成分，修正目前政府管治权力来源认受性不足的弊端、2016年的立法会选举，结果能否改善目前公共政策形成过程缺乏理性与共识的局面，显然是昨天腰斩事件折射出来的真正问题。

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