路透基点：来宝集团20亿美元循环信贷案部分贷款以平价出售--TRLPC

路透香港5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，来宝集团最近签署一笔20亿美元364天期循环信用贷款，其中1,000万美元贷款按照平价在二级市场出售。

该笔循环信贷到期日为2015年5月，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点。承诺费为加码幅度的30%，初级市场筹组时最高综合收益为130个基点。

19家牵头行兼簿记行为荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、德国商业银行、澳洲联邦银行(CBA)、星展银行、高盛、汇丰、ING Bank、摩根大通、Lloyds TSB Bank、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。

一般银团阶段吸引39家银行参与。

在3月中旬，来宝去年12月签署的6.5亿美元三年期俱乐部贷款的一部分，在次级市场求售，价格为平价的99.25%。这笔贷款为2017年5月到期，在初级市场筹组时综合收益低于200个基点，利率为Libor加码约135个基点。

另外，根据银行业消息人士，中国最大的粮食贸易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正募集一笔32亿美元银团贷款，用于支持其对来宝集团农产品业务的收购，以及偿还股东贷款。

该笔贷款中10亿美元将用于收购，其余22亿美元用于偿还股东贷款。中粮希望10亿美元一年期贷款利率为较LIBOR加码100个基点，而22亿美元五年期贷款利率为加码135个基点。

穆迪给予来宝Baa3评级，惠誉对其评级为BBB-。(完)