台湾股市：收盘站上9,000点至近三年高位，下周估多方仍略占上风

路透台北5月23日 - 台湾股市 周五上涨0.43%收在日高，站上9,000点关卡，并创下近三年的收盘高位。美股上日连续第二日走高，带动亚洲股市全面趋升，台股亦连续第二日收升，分析师预料在苹果概念相关个股续有买盘进驻的情况下，下周仍有上档机会。

台湾加权股价指数收高0.43%或38.59点，至9,008.22点；成交值 为961.14亿台币，上交易日修正后为874.64亿。

收盘价为近三年高位，前高在2011年6月7日收报9,057.1点；但盘中高位只来到一个月高点，未能越过4月23日的高位9,022.28点。

日盛投顾协理钟国忠指出，下周四有摩台指期货结算，下下周起又有苹果供应商大会及台北电脑展接棒上场，以今日股王大立光 股价盘中再创历史新高的强劲表现，显示多方架构不弱，买盘捧场，下周将有机会推高大盘指数。

〞外资在现货和期货还是偏多操作...技术线型也都有往上的趋势，下周有机会挑战前高9,022点。〞他说。

台股周线收高约1.35%，今年以来则累计达4.61%涨幅。大立光盘中股价写下2,095台币的台股历史新高价，收涨4.79%报2,080台币；同属苹果概念股的鸿海 也收高1.09%报93台币。

但钟国忠也提醒，今日成交量能虽有放大至900多亿台币，但涨势仍算温和，如果要挑战2011年2月9,200点位置，相对量能仍嫌不足，至少需要见到1,400-1,500亿的交投大量。他预估下周大盘指数将在8,900-9,200点间游走，9,200点卖压沉重突破不易。

美国股市周四连续第二日收涨，小型股领涨，生物科技股攀升带动Nasdaq指数走高。