台湾债市：公债殖利率先跌后涨随美债扬升，观望长券标售

路透台北5月23日 - 台湾指标10年公债103/6期 殖利率周五先跌后升。交易员表示，今日午间将标售30年期公债，买盘迟疑观望，且市场担忧美债殖利率尚未反弹完毕，令台债殖利率第二日扬升。
他们指出，昨日行情不佳，交易商部分筹码已先出笼，洗出部分浮额之后，今日盘初台债殖利率还小跌一波；但随后30年公债103/8 殖利率在发行前交易向上成交在2.06%，较先前的2.03-2.035%走升，带动五年和10年期公债殖利率由低点翻扬。
“大家手上都有货，有获利了结的压力，”一位大型民营银行交易员表示。
但也有证券商交易员说，10年期公债103/6期殖利率靠近1.50%附近看来有些买气，估计月线1.51%附近可能有长线买盘会入场。
今日午间央行代财政部将标售30年期公债103/8期，预定标售金额300亿台币，28日交割。路透周四调查显示，103/8得标利率料落在2.045-2.075%。
美国公债价格周四小跌，此前美国公布的成屋销售和制造业活动数据强劲，提振了投资人信心，而高于预期的周度初请失业金人数也未能刺激避险买盘。指标10年期公债价格 收益率从周三尾盘的2.536%攀升至2.5517%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.015-1.035%
* 10年公债103/6 ：1.485-1.51%
本地时间10:17最新报价：
* 五年公债103/4殖利率升0.3基点报1.0280%。
* 10年公债103/6殖利率升0.27基点报1.4960%。
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)