《分析》中俄天然气协议为全球市场立下新标杆，液化天然气市场恐承压

“中国现在有了一样压低液化天然气价格的有力武器，”法国兴业银行能源分析师Thierry Bros说。

“他们可以告诉液化天然气供应商说，‘要么你们把价格降得比俄罗斯管道输送的天然气还便宜，要么我们建设第二条连接俄罗斯的输气管，然后减少对你们的采购’，”他补充说。

除了以管线向中国供应天然气外，本周签署的协议还使Gazprom有机会更好地参与到方兴未艾的亚洲液化天然气市场。迄今为止，该公司一直没有大规模涉足这一领域。

Gazprom计划在俄罗斯远东地区太平洋沿岸、库页岛上以及海参崴附近修建液化天然气出口终端，但迄今为止那里的基础设施较为缺乏，无法为这些项目提供所需的天然气，以满足亚洲市场需求。

通往中国的管线建成后局面将有所改变，Gazprom将会更加接近日本和韩国以及中国东部沿海这些重要的液化天然气买家，与非洲、澳洲和北美相比，占据更大的地理优势。

在非洲，莫桑比克和坦桑尼亚大型海上天然气田的发现曾让人冀望，液化天然气出口将会为这一贫困地区带来数以十亿美元计的收益，但分析师现在认为，液化天然气可能供大于求。

“天然气的供应将会超过需求，因此谁先抢占市场，谁的价钱最便宜，谁就是赢家，”南非Sasol Petroleum International的董事总经理Ebbie Haan说。

以色列和塞浦路斯在地中海东部发现大型海上气田，而澳洲的Woodside Petroleum 本周退出了一项入股以色列Leviathan天然气项目的交易，交易涉及股权价值达27亿美元。

Woodside是一家专业的液化天然气开发商，与以色列的这项合作以提高亚洲市场销售为目标。

“经过许多个月的协商，现在必须要承认，按照当前计划，我们无法取得成功，”Woodside执行长Peter Coleman说。

在北美，一些液化天然气出口终端渐渐难以吸引到买家；几个澳洲项目也由于成本超支而下调规模或推迟建设。

液化天然气未来定价前景存在不确定性，因此亚洲消费者迟迟不肯签订20年供货合同，冀望价格很快会进入下滑期。

因此，新项目的最终投资决策实际上已停滞，澳洲项目成本激增也进一步使投资者望而却步。(完)