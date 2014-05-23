中国经济：积极支持扩大进口稳定出口，加快上海自贸区经验推广--海关

路透北京5月23日 - 中国海关总署周五出台稳外贸20条措施，表示将积极支持扩大进口、稳定出口，并在上海自贸区加快形成可复制可推广的制度设计。

海关网站刊登的新闻稿还称，要继续推进简政放权，并加快区域通关一体化改革，打破京津冀海关通关一体化改革，研究推进国际贸易“单一窗口”建设。

“海关将积极参与国家相关税收政策的研究制定，积极向政策主管部门反映并提出暂定关税税率调整、出口退税商品范围、退税率调整等相关税收政策建议，”海关称。

海关指出，将认真落实好各项进口税收优惠政策，并加快办理出口结关手续，支持企业及时退税；配合做好扩大启运港退税的试点企业、口岸等工作，并支持扩大融资租赁货物出口退税试点范围。

中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%。为扶持外贸稳定发展，国务院稍早发文提出进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，完善出口退税政策。海关是次出台“20条”应是针对国务院要求的进一步细化。

海关4月已经在总结上海自贸区半年试点成效基础上，对外发布了14项制度安排，包括先进区后报关、区内自行运输等等。海关在新闻稿中称，其中有七项已经实施，还有七项将在6月30日前全面实施。

海关并举例介绍称，先进区、后报关模式，可将企业进境货物从港区到区内仓库时间从平均2-3天缩短至半天；区内自行运输实施后，四个片区间货物流转一家企业每年可节约运输成本约20万元。

“海关总署计划于今年8月开始，对（上海自贸区）试点进行阶段总结...分层面推广实施各项制度安全和改革措施，”新闻稿称。

在提高贸易便利化方面，海关表示，将加快推进京津冀海关通关一体化改革工作，此项改革将于7月1日起首先在京津“双城”海关实施，随后在京津冀三地海关实施，随后扩大到长三角和珠三角等经济联系紧密地区。

而全面推进“单一窗口”建设也是中国作为世界贸易组织（WTO）成员国的承诺。海关透露，此前在WTO巴厘岛会议上，中国拟将建设“单一窗口”列为B类承诺条款，即2015年7月31日协定生效后过渡期不超过两年实施。

“照此承诺，我国最晚应在2017年底前全面建设’单一窗口‘，”新闻稿称，目前上海“单一窗口”试点预计6月上线运行。

据海关介绍，去年和今年内海关取消和下放的行政审批项目超过原有审批项目的50%。而且海关今年将原定2015年取消和下放的行政审批事项调整至2014年执行，年内再取消和下放五项行政审批事项。(完)

详情请点选 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)