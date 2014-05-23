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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 11:29 BJT

东南亚股市：泰股盘中跌幅超过2%，上日军方发动政变夺取权力

路透曼谷5月23日 - 泰国股市周五跌2%至将近两周低点，前一日泰国陆军司令巴育(Prayuth Chan-ocha)通过政变控制了政府，称部队需恢复秩序并推动改革。

泰股SET指数 跌2.1%至1,376.67点，为5月12日以来低位，因投资者积极卖出大盘银行股和电信股，其中包括Advanced Info Service 和Siam Commercial Bank.

周四在政变发生前，大盘收高0.16%，外资连续第三个交易日流出市场。(完)
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