中国货币市场：资金松回购利率稳，三个月Shibor贴近5%续创年内新低

路透北京5月23日 - 中国银行间资金市场周五延续宽松态势。整体供给充裕支撑主要回购利率 表现淡定，波动不大；长期资金价格风向标--三个月Shibor则不改跌势续创年内新低，稳步向5%整数关口迈进。
交易员表示，当前机构对短期流动性前景心态偏暖；央行下放再贷款的消息，有助强化市场对政策稳中偏宽松的预期。
上海一券商交易员称，整体宽松，因为需求更多集中在隔夜这样的短端，令该品种供需基本均衡，其他期限则供给充裕。
她并表示，虽然下周资金面可能受企业年度所得税集中清算的影响，但从当前市场情况来看，机构对短期流动性预期持偏暖心态，“我们也是觉得真到月末最后三天资金可能反而宽松。”
中国央行定向国家开发银行 下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。
华东一券商交易员对此指出，结合今年货币市场情况，以及再贷款消息等，这些都进一步强化今年央行对流动性调控更趋温和，货币政策稳中偏松的预期。
“短期全面降准可能性还不大，不过再贷款的消息说明央行是在做一些事情的，定向宽松也是松动。”他说。
中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5359 2.5205 +1.54
七天 3.3731 3.4119 -3.88
14天 3.8665 3.9392 -7.27
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7000 4.9450 -124.50
七天 3.8000 2.9250 +87.50
14天 3.7000 3.1500 +55.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5500 2.5400 +1.00
七天 3.4200 3.4200 +0.00
14天 3.9200 3.9300 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.5300 2.5100 +2.00
七天 3.4050 3.4190 -1.40
三个月 5.0675 5.0935 -2.60
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)