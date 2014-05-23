新债招标：丰田汽车金融中国ABS优先A档利率5.2%，B档8.2%--发行快报

路透北京5月23日 - 中国债券信息网发行快报显示，丰田汽车金融(中国)有限公司周五下午招标的约7.39亿元人民币个人汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券(ABS)中，优先A档和B档中标利差分别为2.2%和5.2%。按照一年定期存款利率3%的基准计算，对应中标利率分别为5.2%和8.2%。
该ABS优先两档的利差招标区间分别为2%-3.5%和4%-5.5%。A档落在招标区间低端，B档则接近区间高端。
该ABS总规模约8亿元，其中优先档7.3839亿元，次级档6,160万元。受托人为中国对外经济贸易信托，中国国际金融有限公司为主承销商。缴款日为5月26日，起息日和信托设立日为5月27日。
以下为具体条款：
优先A档 优先B档 次级档
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发行量(亿) 6.9839 0.40 0.6160
招标量(亿) 6.9839 0.3999 --
加权平均年限 0.77 1.50 --
计息标准 浮息 浮息 --
利差区间 2.0%-3.5% 4%-5.50% --
招标方式 单一利差 单一利差 --
信用等级
中诚信 AAA A --
中债资信 AAA AA+ --
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福特汽车金融(中国)有限公司周四招标的7.52亿元个人汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券(ABS)中，优先A档和B档中标利率分别为5.5%和9%。A档利率落在招标区间低端的同时，B档利率落在区间高端。 (完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)