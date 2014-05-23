《焦点》中国资金积极物色科技领域目标，以色列热情相迎

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以色列经济部对于这些担忧不以为然。
“我猜人们担心的原因之一在于不了解。很多人还觉得中国就像谜一样，”以色列经济部外贸部门主管Ohad Cohen表示。
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和很多其他国家不同，以色列的城市中没有“唐人街”充当桥梁，但是两国越来越多的交流和贸易来往将增进相互了解，而且中国不愿卷入中东事务，以色列对此表示欢迎。
“中国并不在意。对他们而言，阿拉伯国家与以色列的冲突跟他们关系不大，”一位参与近期中以交易的消息人士称。该消息人士拒绝具名。
虽然中国已经成为全球制造业中心，但并未在创新和科技方面取得相应进步。相比之下，以色列尽管生产能力平平，但却拥有足以自豪的高科技创新能力。
经济部的Cohen估计，过去三年中国在以色列投资从零增长到40亿美元。2011-2013年间，外资对以色列直接投资总计320亿美元。
中国表示，双边贸易在20年间增长超过200倍，2013年达到逾108亿美元，使得中国成为以色列第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。
“以色列政府重点考虑发展与中国的经济联系，”Cohen称，他提到了去年总理纳坦亚胡和总统裴瑞斯(Shimon Peres)都双双访华。(完) (编译 蔡美珍/徐文焰/朱晓军; 审校 李春喜/王翔琼)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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