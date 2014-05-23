中国外贸：仍运行在基本合理区间，5月出口料继续好转--海关官员

路透北京5月23日 - 中国海关统计局副巡视员黄国华周五称，扣除基数因素，中国外贸进出口目前仍然运行在基本合理区间，未来将逐渐恢复增长，进入到一个比较平稳的温和增长阶段，而且先导指数也预示着5月外贸出口形势将继续好转。

他在海关在线访谈中指出，中国前四个月进出口“双降”，说明当前外贸确实遭遇一些困难，但其中一个比较重要的原因是去年同期基数比较高。

他并称，如果从单月数据来看，4月出口同比增长0.9%、进口同比增长0.8%，进出口增速已经实现了正增长。

“（扣除基数因素）外贸进出口仍然运行在一个基本合理的区间，”黄国华称，“随着这种因素的减弱，再加上近期国务院和各部门出台的一系列支持外贸稳增长的措施逐渐得到落实，进出口将恢复增长，进入到一个比较平稳的温和增长阶段。”

自今年4月起，海关开始发布外贸出口先导指数，4月时环比提升0.2至41.9.“先导指数可以为未来2-3个月的出口形势进行预测...（4月数据）预示5月外贸出口形势将继续好转，”他说。

海关此前发布数据显示，中国1-4月以人民币计价的出口累计4.16万亿元，同比下降4.8%；进口累计3.94万亿元，同比下降1.2%；贸易顺差2,154亿元，减少42.9%。

若以美元计价，1-4月出口累计6,797.8亿美元，同比下降2.3%；进口累计6,445.4亿美元，同比增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。（完）

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