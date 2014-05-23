台湾债市：公司债交割未令RP利率波动，但下周严阵以待

路透台北5月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致稳于现有区间。尽管今日有亚泥 等公司债交割的紧缩因素，不过投信间的资金有多有缺，而银行也稍能补上一些缺口，令债券附买回市场利率大致不变。

展望下周，是综所税/营所税的最后缴交期限。交易商认为，以往缴税季节对市场资金的紧缩影响不能轻忽，再加上下周有近600亿台币的公债/公司债交割，因此各交易商早在本周早已提早因应，严阵以待。

〞基本上落点不落下周，大概可以跨月的都已经跨过去了，〞一家大型证券商交易员说。

也有票券商交易员表示，银行可以拆款、或债券RP操作释出资金，弹性很大，票券商若是不足也可以拆款来调度补足缺口，增加调度的弹性。至于下周的利率方面，有监于目前货币市场环境仍是相当充裕，交易商认为，债券附买回利率预料有可能往区间高位靠拢，不致大幅向上。

周五公司债交割为：致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币、亚泥 80亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。利率与上日皆相似。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间同上日；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

下周紧缩因素有公债/公司债交割金额总计598亿台币，交割情况分别是：周一合库100亿台币金融债交割、远鼎投资30亿台币；周三有台电78亿台币交割、103/8期30年期公债交割，目前预定交割金额300亿台币；周五则有台电90亿台币交割。