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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 12:01 BJT

印度汇市：卢比升至11个月新高，市场警戒央行阻升动作

路透孟买5月23日 - 印度卢比兑美元周五触及11个月新高58.3650，跟随印度股市走强。此外，全球市场风险偏好回暖，亚洲股市上扬，亦激励卢比。

0349GMT，卢比 报58.3825/4000，稍早升至58.3650，为去年6月18日以来高位。卢比周四收报58.4675/4775。

但交易商表示，预料印度央行将买进美元阻升卢比。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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