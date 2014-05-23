更新版 1-新债招标：中国财政部50年国债招标结果远低预期，保险银行投标积极

* 50年期国债中标利率4.67%远低于预期

* 一级市场稀缺品种受部分机构青睐

* 保险机构及银行为主力投资机构

* 收益较高，部分银行配置户青睐

* 进出口行中短期品种受资金面支撑需求稳定 (新增更多评论)

路透上海5月23日 - 中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，超长期限国债为一级市场较为稀缺品种，除主力投资机构保险公司之外，其收益偏高，也吸引部分大行配置盘积极参与，令中标利率远低于相关券种估值。

业内人士透露，财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.67%，此前市场预测均值为4.88%；其投标倍数为2.30倍。

“保险的需求为主吧还是，毕竟期限这么长，也算是一级市场比较稀缺的品种了。”华南一参与投标的券商交易员表示。

华南另一交易员表示，从投标价位来看，确实是保险投得比较低，而参与投标的大行则主要还是考虑到收益较高，配置需求为主。

此外，另据交易员透露，今日参与投标的15家机构因没有完成基本承销量而违规，表明该期债市场需求较为分化。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，50年期品种最新收益率报在4.8684%。

上述新债为今年第10期国债，亦为今年以来该超长期限国债的首次发行，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债5月26日开始计息，招标结束至5月28日进行分销，5月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

**两期口行债需求尚可**

今日同时招标的两期进出口行新债结果稍低于此前预期，在当前银行间流动性基本平稳的情况下，中短端品种市场需求仍较为稳定，投标倍数亦均超过两倍。

”口行结果还行吧，基本和预期差不太远，不过一级半交投并不是很活跃，3个月期限品种在4.0%左右成交，基本可以看做是平价，顶多一点溢价。“上海一券商交易员称。

业内人士透露，进出口银行招标的三年期固息增发债加权中标收益率为4.8579%，低于此前市场预测均值4.90%；同时招标的五年期(实际剩余期限约三个月）浮息增发债(三个月Shibor基准)，中标参考收益率为3.8911%。两期债的投标倍数分别为2.33倍和2.06倍；三年期品种边际中标收益率为4.8926%。

亦有交易员表示，可能刚刚结束的超长国债招标结果远低于预期，对后续新债投标情绪也有一定的影响。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在4.9284%，三个月期限品种报3.9010%。

银行间资金市场周五延续宽松态势。整体供给充裕支撑主要回购利率 表现淡定，波动不大；长期资金价格风向标--三个月Shibor则不改跌势续创年内新低，稳步向5%整数关口迈进。

两期新债分别为进出口行今年第33和34期金融债，五年期品种采用单一价格中标(荷兰式)方式，三年期采用多重价格中标(美国式）。

上述第33期品种为2009年第六期五年期浮动利率金融债 的增发债券，到期日为2014年8月21日，利率基准为外汇交易中心公布的三个月Shibor五日均值，基本利差为0.23%；三年期品种为2014年第31期三年期固定利率金融债增发债券，票面利率为4.87%。

以下为具体发行条款：

第33期 第34期

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发行上限： 70亿元 60亿元

期限/计息方式： 五年浮息 三年固息

(三个月shibor基准/实际剩余期限三个月)

招标方式：单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式）

起息日: 2009年8月21日 5月19日

缴款日： 5月26日 5月26日

分销期： 5月23日-5月26日 5月23日-5月26日

上市日： 5月30日 5月30日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 无 0.05%