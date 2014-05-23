《专栏》中国同业新规之后，银行的资产负债再平衡可能不会太快

（作者曹阳现任浦发银行金融市场部宏观分析师，文章仅代表本人观点）

市场有一种观点认为，在五部委发文规范同业业务后，债券市场将延续走牛。但笔者认为，未来国债、金融债收益率能否延续下行有不确定性，信用风险溢价可能再次上升。

主要在于银行资产、负债成本的相对调整速度不同，迅速再平衡的压力较大。一方面，负债端融资成本存在刚性，同业业务受控后，信用扩张或经历一定收缩； 同时资产方受制于信贷政策变化，资金难以对接非标资产的融资需求。这可能增加经济下行压力，带来信用风险溢价提高。

而且，非标投资的压缩未必带来银行负债端成本下移，同时存款回升乏力仍将制约债券端配置规模。

第一，同业业务本身具有加杠杆特点，可以带来信用扩张。如简单同业代付中，银行通过计入买入返售资产，可以规避贷款额度限制，做大贷款规模；又如“质押存单+直接授信”业务中使用企业存款作为增信方式，可以吸收低成本负债，增加可贷资金。那么如未来银行抛售资产或减缓如票据买入返售规模会减少派生存款，因此同业资金对M2的贡献也会下降。

第二，由于资产回表影响，增加的高风险表内资产会产生资本占用，新增信用类债券配置额度未必增加。

第三，尽管非标类高收益率资产供给减少，且诸如互联网货币货币基金收益率跌至4.85%左右，但这不足以带来居民储蓄存款明显回升。其一，高收益资产投资门槛本身很高，起点大多在100万，这部分投资者可选的替代组合范围依然较广，配置低收益储蓄存款意愿低，其二，就1.5万亿的货币基金来说，高流动性、低门槛优势仍在，且收益仍高出一年定存180个基点，预计这部分存量资金将更多在相似品种之间转换，而非回流银行体系。

因此，从综合资金成本来看，同业压缩可能减少低成本企业存款的派生、增加资本占用。此外尽管以非标为代表的高收益类资产下降，也不足以带来低成本储蓄存款回升，以上负债端变化均制约银行配置债券资产的意愿和能力。

未来企业流动性风险、信用风险将重回投资者视野，这影响银行在资产端扩张意愿。尽管年初以来，受益于流动性宽松预期的兑现，1-5年的AA城投债的收益率下行了120—160个基点、同等级企业债收益率下行了100-150个基点，但从一般贷款加权利率来看1季度上升了23个基点，至7.34%，这反映银行要求的风险溢价仍高。目前经济层面的压力仍在增加，这既来自于企业营运资本周转困难、资金链紧张，也来自于非标渠道收缩导致房地产、基建的再融资压力上升。

一方面，从流动性风险来看，企业营业周期大幅上升，显示资金周转速度下降。根据万得提供的数据，14年1季度非金融企业营业周期达到167天，远高于2002—2007年平均的112天。此外，以带息负债/权益衡量的杠杆率，从先前的77%上升到93%。营业周期的拉长反映在需求低迷情况下，企业在应收账款、存货方面资金占用上升，高杠杆率也需要支付较多利息，因此企业弥补净营运资本的短期融资需求较高。

先前的同业业务中，商业票据为上、下游企业资金周转、结算提供了便利，商业票据余额从09年的4.1万亿上升到14年1季度的9.5万亿，上升了1.3倍。这对于银行和企业无疑是共赢的。对银行而言，可以应对利率市场化中负债久期的缩短，并通过买返做大资产规模，对企业则可缓解资金链压力，维系较高杠杆水平。那么如果同业业务受控，银行做大资产规模能力减弱，综合资金成本上升，对票据贴现等要求的收益率也可能上行，这会增加企业的流动性风险。

另一方面，非标业务受控后，原有融资主体的再融资压力可能较大，这既增加信用事件爆发风险，也增加经济下行压力。

尽管在“堵邪门，开正门”的原则下，信用产品扩容会抵补部分非标融资量下滑，但标债与非标融资主体的融资主体的资质并不匹配，这加大了融资工具转换时资金对接的难度。就地方融资平台来说，国务院5月20日发布《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》指出未来将建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能，发改委棚户区改造也将以项目债形式发行，这显示中央并不认可地方的“再杠杆”，也使目前以地方政府隐性担保形式存在的城投债存在边缘化风险，续、展融资较为困难。

而就房地产行业而言，银行信贷、预售款等融资渠道的增速仍趋于下降，非标融资渠道收缩难以通过其他方式得到抵补，资金链断裂风险上升。那么即使不考虑信用产品的扩容，各主体信用风险溢价也将提高。

预计未来市场可能的变化将在于以下几个方面：

第一，由于企业有续杠杆压力，短期融资券、商业票据发行仍处高位，商业银行承接这一融资需求能力有所下降，两者共同推动短端利率上行，在此过程中大行的资金融出意愿，央行对银行间市场流动性影响将是十分重要的，预计后者在公开市场中转入较大规模的资金净投放。平抑市场利率波动。