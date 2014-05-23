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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 12:24 BJT

日本经济：第一季产出缺口收窄至负0.3%，因国内需求改善

日本央行有约一年的时间来达成2%的通胀率目标，该行愈发有信心可达到这项目标。这导致部份分析师降低对当局再推出宽松措施的期望。

如今在消费者支出开始回升之际，有迹象显示企业觉得制造产能不足以支应需求。(完) (编译/审校 王翔琼/王兴亚/龚芳/徐文焰/李爽)
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