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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 12:19 BJT

新闻稿：惠誉将希腊长期外币和本币发行人违约评级调升至B，展望为稳定

以下为评级机构惠誉5月23日发布的声明稿摘要：

惠誉将希腊长期外币和本币发行人违约评级(IDRs)由“B-”调升至“B”。展望为稳定。对希腊优先级无担保外币和本币债券评等也由“B-”调升至“B”。惠誉还将希腊国家信用限额(Country Ceiling)评等由“B+”上调至“BB”，短期外币IDR评等确认为“B”。

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(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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