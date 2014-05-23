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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 12:29 BJT

西班牙评级：标普将西班牙主权债信评级上调至BBB，维持稳定展望

路透5月23日 - 评级机构标准普尔周五将西班牙的长期、短期外币和本币主权债信评级从“BBB-”上调至“BBB”，称该国经济前景改善。

“该国展望稳定，反映了我们的当前看法，即西班牙评级的风险将在未来两年保持平衡，”标普发表声明称。

标普还将西班牙2014-2016年实质国内生产总值(GDP)增速平均预估从1.2%上修至1.6%，体现出就业市场等结构改革的效果。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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