中国股市：沪综指缩量收升，房地产及电子信息类股领涨大盘

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周五缩量收升。受部分城市楼市限购政策可能松动和国家即将推出网络安全审查制度消息影响，今日房地产和电子信息类股整体上扬，领涨大盘。分析师表示，目前市场热点持续性较差，量能不足显示市场信心不足，整体交投仍较为谨慎。
沪综指 收报2,034.569 点，升13.284点或0.66%，本周大盘累计上涨0.4%，上证A股今日成交额514亿元人民币，上日为594亿元。
“现在能够看好的（股票）估值比较高，不看好也没有上涨的支持，就决定这个行情还是比较胶着。”国都策略分析师肖世俊认为。
他指出，房地产限购政策松绑使市场对相关板块的预期产生一定影响，后期如果能够得到银行信贷政策的配合，行业可能出现好转趋势。
上海证券报周四援引住房和城乡建设部专家称，在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动。 不过今日有媒体对上述报导提出质疑。
上证地产类指数 收涨2.08%, 卧龙地产 收报涨停至3.81元，中国软件 亦涨停报收19.01元。
国务院信息化办公室（国信办）昨日表示，中国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。
沪深300指数 收报2,148.414 点，涨0.82%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,141.6点，涨1.08%，成交699,825手。（完）
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美