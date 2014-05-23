路透基点：迄今约10家银行参与宏桥集团7亿美元再融资案--TRLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国铝材生产商宏桥集团及其子公司的7亿美元再融资案，迄今已有大约10家银行承诺参贷。
该案包括中国宏桥集团借款5.7亿美元，其子公司山东宏桥新型材料有限公司借款1.3亿美元。消息人士称，两部分贷款的规模可能会有调整。
一如此前报导，牵头行兼簿记行(MLAB)为澳新银行(澳盛银行,ANZ)、东方汇理银行和苏格兰皇家银行。
三家牵头行没有为这笔平均年限为2.5年的三年期贷款承贷。
这项贷款的利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点。
银行分四个层级参贷：承贷7,000万美元或以上，授予牵头行头衔，可获225基点费用，最高综合收益为410基点；若承贷5,000-6,900万美元，亦授予牵头行头衔，可获200基点费用，综合收益为400基点。成为安排行，须承贷3,000-4,900万美元，可获187.5基点费用，综合收益为395基点；成为协办行，须承贷1,500-2,900万美元，可获162.5费用，综合收益为385基点。
山东宏桥新型材料上次入市融资是在2013年1月。当时办妥了一笔三年期与大宗商品相关的融资。筹资规模原定为2亿美元，后来上调至3.3亿美元。共有13家银行参与联贷。
1月贷款的最高综合收益为455个基点，利率较LIBOR加码330个基点，平均期限两年。2012年9月山东宏桥签约一笔5亿美元三年期贷款，最高综合收益为501个基点，利率为较LIBOR加码330个基点，平均年限为1.75年，有11家银行参与。
宏桥集团是中国第四大铝材生产商，也是第二大民营铝材厂商。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)