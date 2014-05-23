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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 12:39 BJT

中国大豆：30万吨国家临时存储大豆将于下周出售--行业网站

路透北京5月23日 - 中国国家粮油交易中心周五称，将于下周出售30万吨国家临时存储大豆。

国家政策性粮食竞价销售交易会公告称，国家临时存储大豆的竞价销售时间为下周二（27日），竞价销售标的分布在内蒙古23万吨和黑龙江7万吨。（完）

更多细节，请点选国家粮油信息中心网站: here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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