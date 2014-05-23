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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 13:13 BJT

新加坡数据：4月CPI较上年同期增长2.5%，核心CPI同比升2.3%

路透新加坡5月23日 - 新加坡周五公布的数据显示，新加坡4月核心CPI同比增长2.3%，路透调查预估为增长2.2%。

新加坡4月消费者物价指数较上年同期增长2.5%，路透调查预估为增长2.6%。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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