《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月19日-23日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计下跌31个点子或0.05%。期间因供求基本平衡， 市场又缺乏交易方向，使得日内和日间波动都较窄。交易人士认为这种市况在本月余下时间 将延续，6月购汇需求或迎来季节性的表现期，贬值压力届时可能偏大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为 ，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐 显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。 他们并指出，后续流动性面临更多缴税及半年末压力，且正回购到期投放资金落点分布 有时不够均衡，但央行仍可通过公开市场各类操作，来调节资金利率维持相对平稳。[CN/MM TCN] 债市: --中国银行间债市当周现券收益率小幅下行，同业业务监管新规发布，但因此前已有预期 ，短暂提振市场后归于沉寂，而随后资金面一度有趋紧苗头，但央行公开市场正回购操作很 快大幅减力，加之央行下发再贷款的消息，政策稳中偏松的基调令机构宽心，流动性也重归 宽裕，现券亦随之小幅走强，不过最新汇丰PMI数据超预期反弹，一定程度抑制了乐观情绪 ，后市走向仍待消息面和资金面进一步变化的指引。 票据: --中国银行间市场票据转贴利率本周先涨后跌。市场人士表示，因财税缴款影响资金面趋 紧，且上周末同业业务监管新规出台加重机构观望情绪，推升周初转贴利率，不过随着流动 性压力缓解，票据收益率随后回落。 股市: --中国股市沪综指 当周不改震荡格局，2,000点整数关口支撑再次得到验证。虽然 周初中国证监会表态未来七个月内新股发行约一百家，扩容节奏远低于预期，但市场弱势心 态依旧，全周仍维持窄幅整理，全周累计上涨0.4%.周五沪综指收报2,034.569点。 期市: --上海期铜当周振荡后小幅收高。主力8月合约 周五收报48,700元，上周末收报4 8,210元；周内波动区间在47,720-49,080元之间。周四公布的汇丰中国制造业采购经理人指 数(PMI)5月初值数据升至49.7，创五个月最高位，对铜价产生支撑。 --上海期金当周震荡中略升，美国经济前景良好以及全球最大黄金上市交易基金SPDR持仓 快速下降，均对金价形成压制，不过美联储公布的会议记录暗示短期内不会升息，又提供支 撑买盘，金价暂时缺乏明显方向。上海期金主力1412合约 周五收报261.00元，上周 末收报260.50元。(完) (整理 康熙泽/李然; 审校 林高丽)