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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 13:26 BJT

泰国政治：前总理英拉抵达曼谷一军事设施，此前受到军方传唤

路透曼谷5月23日 - 一位路透记者称，泰国前总理英拉周五抵达曼谷的一个军事设施，此前被军方传唤。

由于被宪法法庭裁定违宪，英拉于5月7日被迫下台。随后其内阁一位成员接替总理职责，但周四泰国军方领导人发动政变，掌权治理国家 。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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