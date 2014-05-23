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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 13:21 BJT

中俄贸易：中俄双方就天然气供应协议预付250亿美元达成一致--Gazprom

路透圣彼得堡5月23日 - Gazprom Export执行长Alexander Medvedev周五称，基于本周稍早俄罗斯与中国签署的天然气供应协议，中俄双方就预付250亿美元达成一致。

“预付款已经原则上达成一致，细节正在商讨中。金额是250亿美元，”Medvedev在圣彼得堡国际经济论坛的间隙告诉记者。

在本周稍早俄罗斯总统普京访华期间，中俄签署了总价值超过4,000亿美元的30年期天然气供应合同。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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