《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月19日-23日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--亚信峰会：中国致力于和平处理领土主权及海洋权益争端--国家主席

中国国家主席习近平表示，中国一贯致力于通过和平方式处理和有关国家的领土主权及海洋权益争端，将坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略。

--《焦点》中国频开经济吹风会释疑，房地产和地方债不会成“隐雷”

中国经济前景似乎正迷雾笼罩：一面是世界银行乐观预期中国今年将超过美国成为全球第一大经济体；另一面则是宏观数据显示经济下行压力仍存令看空中国声音再起。

--《分析》中国政府鼓励居民加杠杆，稳投资妙计或吹泡沫险棋？

数年前的四万亿投资的庞大经济刺激退潮之后，将中国企业和政府留在高负债率的沙滩上。如今面对又一轮经济下行压力，政策制定者在运筹稳投资新招时，将目光投向偏爱储蓄，资产负债率看来十分健康的居民部门。

--中国贸易：二季度出口料增约5%，建议加大外贸扶持力度--国家信息中心

中国国家信息中心经济预测部最新报告预计，二季度中国出口增速在5%左右，进口增速在4.5%左右；建议加大外贸扶持力度，优化出口产品结构，推进自贸区建设。

--中国数据：5月汇丰制造业PMI初值创五个月新高，稍显企稳迹象

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

--中国经济：全国经济体改会议锁定九大任务，深化投资体制改革列首位

2014年是中国全面深化改革的开局之年。日前召开的全国经济体制改革工作会议锁定九大改革任务，包括深化投资体制改革、推进资源品价格改革和深化财税金融改革等。

--中国经济：积极支持扩大进口稳定出口，加快上海自贸区经验推广--海关

中国海关总署出台稳外贸20条措施，表示将积极支持扩大进口、稳定出口，并在上海自贸区加快形成可复制可推广的制度设计。海关还称，要继续推进简政放权，并加快区域通关一体化改革，打破京津冀海关通关一体化改革，研究推进国际贸易“单一窗口”建设。。

--中国经济：金融调控面临经济下行与偿债高峰双重考验--国家信息中心专家

中国国家信息中心预测部财金研究室副主任李若愚撰文认为，目前固定资产投资持续减速加大中国经济下行风险；影子银行与信用债面临偿债高峰，债务风险显露。未来货币政策应继续保持中性略松。

--中国经济：发改委要求首批80个鼓励社会资本参与的基建项目加快进程

面对经济下行压力，中国加快落实鼓励民间投资的步伐。国家发改委发布通知，要求首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目要加快进程。

--中国经济：增速放缓是一种“新常态”，就业总体保持平稳--人社部

中国人力资源和社会保障部副部长信长星表示，中国目前的经济增速在正常范围内，应视其为一种“新常态”，应当看到中国不可能长期保持两位数以上的高增速，那会绷得太紧。

--中国房地产：4月70个大中城市房价同比涨幅降至11个月低位，涨势趋缓

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收 窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。

--《分析》中国可能放宽地方房地产调控，以减轻楼市放缓冲击

据参与政策讨论的政府经济学家透露，在房地产行业出现警报之际，中国可能通过地方层面来应对，因为政府在寻求避免楼市急剧放缓冲击经济的同时，也不愿看到房价出现另一轮的大涨。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《焦点》中国地方债自发自还试水，开启政府债券为主体举债融资机制

被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还将正式开启，这意味着中国的地方政府融资功能正从过往主要依靠平台融资的形式，向以政府债券为主体的市场化举债融资机制转变。

--《热点聚焦》中国央行携三会重拳治银行同业，非标转标及资产证券化大势所趋

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

--《焦点》人民币汇率暗潮涌动，央行真会松手吗？

少了疑似干预频繁出现的身影，多了几分收放自如的从容，近期市场化所形成的均衡人民币汇率，看似平静的背后仍波涛汹涌。除了担心目前这种人民币均衡状态能够持续多久之外，一旦均衡被打破中国央行是再次祭出干预工具、还是顺势推进汇改，抑或有第三条路可走，皆成为下半年人民币汇市的最大看点。

--中国保险：保监会预警县级融资平台，防范险资债权投资风险--报载

中国保险债权投资计划近阶段开始出现偏向地市级以下融资平台的新迹象。据上海证券报报导，保监会已拉响预警警报，接近监管部门的业内人士透露，保监会近日向保险资产管理公司下发了两份监管新规，以期从源头上防范债权投资风险。

--中国债市：NAFMII将扩大超短融发行主体，或新设项目收益票据--消息

三位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)日前召开会议，决定再次扩容超短期融资券(SCP)发行主体范围，并初步提及或创新设立项目收益票据的设想。

--中国金融：再贷款现在进行式，数千亿将逐月定向国开行以推动棚户改造

中国央行定向国家开发银行下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。

--中国金融：上海自贸区分账核算起步，为区内资本项下改革提供载体

自中国上海自贸区去年9月底成立以来，金融改革中“含金量”最高的分账核算制度细则周四发布。这将为未来自贸区先行先试资本项目下可兑换等金融改革提供载体，区内主体可依托自由贸易帐户，积极开展投融资汇兑等创新业务。

--中国证券：证监会主席肖钢称6月到年底计划发行上市新股100家左右 新华社援引中国证监会主席肖钢报导，证监会为稳定市场预期，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

--中国证券：上证所建议优化红利税政策，培育市场化导向的现金分红机制

中国上海证交所资本市场研究所发布报告建议，应考虑进一步优化现金分红政策，减轻投资者的红利税负；同时要培育形成市场化导向的现金分红机制，促进上市公司提高现金分红水平。

--中国基金：基金业4月末管理资产规模首破5万亿，货币基金为最大功臣

中国证券投资基金业协会最新数据显示，国内91家公募基金管理公司4月底管理资产规模(AUM)逾5万亿元，这是公募基金业AUM首次突破5万亿水平，而货币基金是规模猛增的最大贡献力量。

--中国外汇：外管局完善跨境担保外汇管理规定，基本实现跨境担保基本可兑换

中国外管局网站发布通知，对跨境担保外汇管理规定做出完善，在简政放权、全面规范跨境担保外汇管理、统一中外资企业待遇、跨境担保基本可兑换等方面均有进展。 ========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》中俄签署4,000亿美元天然气采购协议，普京取得重大政治胜利

中国与俄罗斯签署了4,000亿美元的天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。

--中国房地产：今年保障房用地已审批到位，超三成城市使用存量土地--国土部

中国国土资源部发布新闻稿称，今年国务院批准城市保障性安居工程用地已经审批到位，其中三成以上城市使用存量土地。

--中国钢铁：要严控新增产能，对新建项目等量或减量置换--工信部官员

中国工业和信息化部副部长苏波指出，当务之急是严格控制钢铁工业新增产能。重点是严格把关钢铁新建产能的核准，指导地方做好在建项目的清理，对新建项目实行等量或减量的置换。

--中国煤炭：逐步培育2-3个全国交易市场，加快健全若干区域市场--发改委

在当前中国煤炭交易市场存市场分割、规模偏小等问题的背景下，国家发改委近日发文指出，在规范现有煤炭交易市场基础上，将加快健全若干区域性交易市场，逐步培育建成2-3个全国性煤炭交易市场。

--中国煤炭：4月全国煤炭产量3.01亿吨，同比下降1.3%

中国行业网站--煤炭研究网称，4月全国煤炭产量30,100万吨，同比下降1.3%；其中国有重点煤矿产量16,533万吨，同比降0.9%。

--《焦点》京东IPO筹资17.8亿美元，创中资企业赴美上市最大规模

中国电子商务企业--京东(JD.com)首次公开发行(IPO)价格高于指导价区间，融资规模将达17.8亿美元，表明在阿里巴巴准备在美挂牌之际，市场对中国电子商务企业股票需求强劲。

--中国企业：光明食品达成收购以色列Tnuva公司初步协议，争取年内完成

中国光明食品集团的海外收购又下一城，该公司宣布，已与英国私募股权投资公司Apax Partner旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva 56%股权事宜达成初步协议，并争取在年内完成所有谈判和审批程序。

--中港个股：长城汽车拟32亿元在俄罗斯建生产基地，年产能15万台