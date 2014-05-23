《分析师观点2》台湾今年经济成长率上修，下半年动能来自内需

路透台北5月23日 - 台湾主计总处周五宣布，第一季经济成长率为3.14%，较4月底时概估的3.04%为高；而2014年全年经济成长率预估亦调高至2.98%，先前的预估为2.82%。

此外，主计总处还表示，2014年通膨率预估为1.53%(前估为1.07%)。

最新预估 上次预估(2014年2月)

*2014年GDP年增率 2.98 2.82

*2014年CPI年增率 1.53 1.07

*2014年出口年变动率 3.10 3.33

*2014年进口年变动率 3.85 3.95

*2014年民间消费年变动率 2.58 2.44

*2014年民间投资年变动率 4.73 4.39

**分析师评论**

--兆丰国际证券分析师 李志安：

第一季与全年GDP与我们预估的差不多，感觉主计处是因为国际间景气变好了就上修，但也因为各大经济体复苏脚步不同调，导致全年GDP展望没能上修到3%以上。

主计处下调了全年出口年增率，可能是因为两岸间的贸易受中国经济成长力道趋缓，以及这次越南排华暴动造成当地台商损失惨重所致。

--日盛投顾分析师 蔡素菁：

主计总处上修全年的经济成长预估至2.98%，和我们的全年成长率3%一致。而且就其下修出口表现，及上修民间消费及民间投资来看，也和我们的看法一致。我们认为，由于服贸协定及货贸协定今年难以生效，台湾在出口竞争力上和南韩在关税上的竞争有增无减，且中国的需求仍然疲弱，与台湾竞争的结构性问题没有解决，都对出口无法有效助益。可是在内需部分，我们持续看好陆客至台湾旅行带动的消费力，以及半导体产业下半年资本支出持续成长，将挹注经济成长动能。

主计总处虽然同时上修了CPI年增率至1.53%，但我们认为实质利率仍在0%上下，央行还没有强烈的动能改变货币政策，今年央行预估不会升息。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收高0.43%，报9,008.22点。

--台币兑美元 周五收低0.2分报30.180。

--台湾指标10年期公债103/6期 殖利率周五收升0.66个基点，报1.4999%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连11季度维持利率不变。