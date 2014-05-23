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市场报道 | 2014年 5月 23日 星期五 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：泰国政变后市场颇为平静

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* 澳元兑美元涨0.18%，欧元兑美元跌0.06%，美元兑日圆下滑0.03%，美元兑泰铢下挫0.11%

* 上证综指跌1.48%，日经指数涨0.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.14%，10年期美债收益率报2.5499%

* 一位路透记者称，泰国前总理英拉周五抵达曼谷的一个军事设施，此前被军方传唤

* 标准普尔上调西班牙评级至BBB，惠誉上调希腊评级

* 英国反欧盟政党在地方选举中赢得胜利--部分结果 (完)

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