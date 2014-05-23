《全球汇市》美元持稳，ECB放宽政策预期及欧盟选举前景打压欧元

**ECB政策及欧盟选举**
欧元下跌，因外界愈发预期欧洲央行将在下个月进一步放宽政策。
路透调查显示，欧洲央行将下调指标利率，并将存款利率降至零之下，从而阻止欧元升势以及通胀率继续下行。
在欧洲方面，周四公布的调查显示民间部门成长步伐略有放缓，法国5月综合采购经理人指数(PMI)跌回到50以下，该指数此前仅在50上方维持了两个月时间。
有人担心欧盟选举将给一些欧元区国家政府带来动荡，亦打压欧元。
比如，意大利总理伦齐所属政党若在选举中获得的支持力度疲弱，则可能削弱其迅速改革的努力。在伦齐党内政变成功并掌权时，曾做出改革承诺。
大部分国家将于周日投票，届时政治极端势力的趋势可能更加明晰。周日2100GMT左右将宣布整并的结果，包括议会席位分配。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3646 1.3654 -0.06 -0.72 1.3745
美元/日圆 101.63 101.72 -0.09 -3.49 105.30
欧元/日圆 138.65 138.89 -0.17 -4.20 144.73
美元/瑞郎 0.8946 0.8939 +0.08 +0.20 0.8928
英镑/美元 1.6873 1.6868 +0.03 +1.91 1.6556
美元/加元 1.0894 1.0886 +0.07 +2.58 1.0620
澳元/美元 0.9239 0.9222 +0.18 +3.66 0.8913
新西兰元/美元 0.8557 0.8560 -0.04 +4.28 0.8206
澳元/日圆 93.880 93.810 +0.07 +0.03 93.850
新西兰元/日圆 86.970 87.070 -0.11 +0.65 86.410
英镑/日圆 171.44 171.58 -0.08 -1.66 174.33
澳元/新西兰元 1.0792 1.0758 +0.32 -0.52 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/朱晓军/张若琪/王翔琼；审校 于春红/王洋/许娜/张明钧)