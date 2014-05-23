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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 14:26 BJT

中国能源：4月末商业原油库存环比增0.56%，成品油库存降3.6%--新华OGP

路透北京5月23日 - 新华OGP周五称，中国4月末商业原油库存环比增长0.56%，4月末成品油库存环比下降3.61%。

新华OGP并未提供具体库存规模。

中国政府很少披露商业或战略石油储备情况，所以难以估算中国的实际需求。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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