重发-路透基点：海通国际证券的三年期再融资规模提升到33.4亿港元--TRLPC

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路透5月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团的三年期再融资案在银团组建阶段吸引到12家银行加入后，贷款规模从15亿港元大幅提高到33.4亿港元（4.308亿美元）。

这12家银行当中，恒生银行、建银亚洲、创兴银行和上海浦东发展银行与最初的中银香港和汇丰共享牵头行兼簿记行头衔。中银香港、恒生银行和汇丰各自承贷5亿港元，另外三家银行各自承贷3亿港元。

富邦银行香港分行和马来亚银行香港分行也担任牵头行，各自承贷2亿港元。

还有六家银行担任主办行：中信银行国际(1亿港元)、第一商业银行香港分行(1亿港元)、永亨银行(1亿港元)、东亚银行(8,000万港元)、华南商业银行香港分行(8,000万港元)和台新国际银行(8,000万港元)。

协议在周五签署。

这笔无担保贷款以40:60的比例分为A和B两部分。A档是子弹式定期贷款，B档是循环信贷。资金将用于为2011年6月签署的13.8亿港元三年期贷款提供再融资。

在一般银团组建阶段，银行受邀以三个层次参贷：

承诺2.5亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，前端费60个基点；

承诺1.5-2.4亿港元的银行，担任主办行，综合收益205个基点，前端费45个基点；

承诺8,000万到1.4亿港元的银行，担任安排行，综合收益200个基点，前端费30个基点。

与此同时，亦邀请少数银行承诺至少3亿港元，担任牵头行兼簿记行，并有更高的前端费。

该贷款利率较Hibor加码190个基点。

循环信贷部分的动用比例若达50%以上，有50个基点的承诺费；若低于50%，则承诺费为65个基点。（完）