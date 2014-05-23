重发-路透基点：海通国际证券的三年期再融资规模提升到33.4亿港元--TRLPC

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
(重发以补上遗漏代码)
路透5月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团的三年期再融资案在银团组建阶段吸引到12家银行加入后，贷款规模从15亿港元大幅提高到33.4亿港元（4.308亿美元）。
这12家银行当中，恒生银行、建银亚洲、创兴银行和上海浦东发展银行与最初的中银香港和汇丰共享牵头行兼簿记行头衔。中银香港、恒生银行和汇丰各自承贷5亿港元，另外三家银行各自承贷3亿港元。
富邦银行香港分行和马来亚银行香港分行也担任牵头行，各自承贷2亿港元。
还有六家银行担任主办行：中信银行国际(1亿港元)、第一商业银行香港分行(1亿港元)、永亨银行(1亿港元)、东亚银行(8,000万港元)、华南商业银行香港分行(8,000万港元)和台新国际银行(8,000万港元)。
协议在周五签署。
这笔无担保贷款以40:60的比例分为A和B两部分。A档是子弹式定期贷款，B档是循环信贷。资金将用于为2011年6月签署的13.8亿港元三年期贷款提供再融资。
在一般银团组建阶段，银行受邀以三个层次参贷：
承诺2.5亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，前端费60个基点；
承诺1.5-2.4亿港元的银行，担任主办行，综合收益205个基点，前端费45个基点；
承诺8,000万到1.4亿港元的银行，担任安排行，综合收益200个基点，前端费30个基点。
与此同时，亦邀请少数银行承诺至少3亿港元，担任牵头行兼簿记行，并有更高的前端费。
该贷款利率较Hibor加码190个基点。
循环信贷部分的动用比例若达50%以上，有50个基点的承诺费；若低于50%，则承诺费为65个基点。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。